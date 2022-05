Teruglezen | Feyenoord-spelers treuren na finale, Karsdorp straalt na ‘gekke avond’ tegen oude club

Feyenoord is er in Tirana niet in geslaagd de eerste editie van de Conference League te winnen. De Rotterdammers gingen in de finale met 1-0 ten onder tegen AS Roma, dat de beker mee naar huis neemt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.