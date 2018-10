Ten Hag wil ook tegen AZ teamgevoel zien, Frenkie de Jong onzeker

Opvallend was het teamgevoel dat Ajax dinsdag in München ten toon spreidde. Zo werd de scheidsrechter collectief belaagd na een dubieuze beslissing. Dat teamgevoel ontbrak nog in de verloren competitiewedstrijd tegen PSV. ,,Dat is een teken van teamgevoel en volwassenheid”, weet Ten Hag. ,,Spelers moeten iets onverstoorbaars hebben. Wil je titels winnen dan moet je daar naar toe. Als ik ook zie hoe de bank reageert op zoiets dan is dat mooi. De hele ploeg heeft zich laten gelden. Het is een soort onoverwinnelijkheid die je dan uitstraalt.” In Tadic heeft Ajax een spelers die dat kan opbrengen. ,,Hij is een speler die daarin sterk is.”



Ajax boekte het prima resultaat in Duitsland na enkele mindere wedstrijden in de eredivisie. Die extremen moet Ten Hag zien te managen zegt hij zelf. ,,Zoals alle clubs daar mee te maken hebben. Gelukkig staan de spelers nuchter in wat er over hen wordt geschreven. We weten goed in welke richting we allemaal willen handelen.”