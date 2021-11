Ten Hag wil niet over United praten, Tadic: ‘Ja, ik ben nu een held in Servië’

Ajax-trainer Erik ten Hag kreeg na afloop van de klinkende 0-5-zege bij RKC Waalwijk enkele vragen over zijn nabije toekomst. Na het ontslag eerder op zondag van de Noorse coach Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United viel zijn naam al snel in Britse media. Ten Hag wilde er niet veel over kwijt.

,,Ik kan er niks mee, ik ben met deze ploeg bezig”, benadrukte Ten Hag bij ESPN. ,,We hebben een heel mooie selectie en willen veel bereiken dit seizoen. We willen heel lang meestrijden en niet alleen meestrijden, maar ook voor titels gaan. Dat zit er met deze ploeg in. Daar richt ik mij op. Of ze niet hoeven te bellen? Wat ik zeg, ik richt me op daar waar ik ben en ik ben bij Ajax. Daar zit al mijn concentratie en de rest leidt alleen maar af.”

Ten Hag: ,,Ik verwacht van mijn spelers dat ze bij Ajax zijn en dan moet ik als trainer ook het goede voorbeeld geven. Of ik dus minimaal tot het einde van het seizoen bij Ajax blijf? Ja, je kunt erover blijven doorgaan, maar het is wel een rare vraag. Ik weet niks, ik heb niks gehoord, dus ik hoef me daar ook helemaal niet mee bezig te houden. Ik richt me alleen op Ajax en nogmaals, dat verwacht ik ook van mijn spelers. Dus dan moet ik dat zelf ook doen.”

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic gaf na de geslaagde wedstrijd in Waalwijk toe dat de royale zege op RKC op het juiste moment kwam voor zijn ploeg. ,,De voorgaande twee competitiewedstrijden waren bij ons wel een beetje in ons hoofd gaan zitten”, doelde hij bij ESPN op de doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

Quote We moesten in aanvallend opzicht veel meer ondernemen en ook sneller spelen Dusan Tadic

,,We hebben er in de voorbereiding goed op getraind en veel met de aanval tegen de verdediging gespeeld”, vervolgde Tadic. ,,We moesten in aanvallend opzicht veel meer ondernemen en ook sneller spelen. Meer loopacties, met en zonder bal, en soms een station overslaan. Dat is in deze wedstrijd goed gelukt.”

Tadic was vorige week zondag de gevierde man bij Servië, dat zich in Lissabon ten koste van Portugal plaatste voor het WK (2-1). Met een doelpunt en een assist was de aanvaller van Ajax de grote man bij de bezoekers. ,,Ja, ik ben nu een held in Servië”, sprak hij met een glimlach. ,,Die emoties heb je nodig in het voetbal. Daarom is het ook zo jammer dat we nu weer in lege stadions voetballen. Dat maakt het moeilijk voor ons, want je speelt voor het publiek.”

Ajax moet het de komende periode periode weer doen zonder Mohammed Kudus. De Ghanese aanvaller liep tijdens de interlandbreak een ribblessure op. Volgens trainer Erik ten Hag heeft Kudus mogelijk zijn laatste wedstrijd van 2021 al gespeeld, zo vertelde hij na de 0-5 zege bij RKC Waalwijk. Kudus kwam in de zomer van 2020 over van Nordsjælland, maar kende bij Ajax al veel blessureleed. Zo stond de 21-jarige aanvaller eerder maanden aan de kant met een knieblessure.