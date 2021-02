Ten Hag vreest Tagliafico te moeten missen tegen Lille, ook Mazraoui zeer twijfelachtig

Vechten voor BrobbeyDe kans is groot dat Ajax het komende donderdag in de return tegen Lille moet stellen zonder Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback ontbreekt zondag tegen Sparta vanwege een blessure en heeft vermoedelijk nog wel wat tijd nodig om volledig te herstellen.

,,Ik heb donderdag al gezegd dat hij de wedstrijd heeft uitgespeeld met een blessure”, zegt Ten Hag, die niet wil vertellen wat Tagliafico precies mankeert, tegen ESPN. ,,Dus hij is niet fit genoeg voor vandaag. Of hij er donderdag wel weer bij is? Dat weet ik niet. Het zijn nog heel wat dagen, maar het is niet heel positief op dit moment.”

Ook achter de naam van Noussair Mazraoui staat een vraagteken. De rechtsback zit net als Tagliafico niet bij de selectie tegen Sparta. ,,Hij is nog zéér twijfelachtig voor de return tegen Lille. Hij heeft een blessure aan het gezichtsvermogen dus dat zal eerst terug moeten komen”, zegt Ten Hag.

Beter nieuws is er over Mohammed Kudus, die na veel blessureleed terugkeert in de basis bij Ajax. ,,Hij maakt goede stappen. Ik verwacht hem nog niet voor een hele wedstrijd, maar hij is fysiek vrij ver. Hij mist wel wedstrijdritme dus hij moet gaan spelen.”

Brobbey

Ajax won donderdag in Lille met 1-2 en heeft dus een uitstekende uitgangspositie om de volgende ronde van de Europa League te halen. Een belangrijke rol was weggelegd voor Brian Brobbey, die vlak voor tijd de winnende maakte. De spits heeft aangegeven zijn contract niet te verlengen en is, tot teleurstelling van de clubleiding, bezig aan zijn laatste maanden in Amsterdam.

Ten Hag heeft zich echter nog niet bij dat aanstaande vertrek neergelegd. ,,Natuurlijk proberen we hem nog over te halen. We vechten voor al onze spelers. Als we de overtuiging hebben dat iemand bij Ajax op zijn plek is, willen we hem daar graag van overtuigen. En wij denken dat Brian hier op zijn plek is. Dus we blijven er nog steeds alles aan doen. Hij geeft alles voor Ajax en we willen hem graag houden. En er is ook een basis om iets te proberen.”

Volledig scherm Brian Brobbey maakte de winnende voor Ajax in Lille. © Pro Shots / Jasper Ruhe