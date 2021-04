Ten Hag voor clash met Roma: ‘Kansen benutten die we vorige week lieten liggen’

Sean Klaiber begint in de basis. De rechtsback vervangt de geschorste Devyne Rensch en krijgt de voorkeur boven Perr Schuurs, die op de bank begint. De keuze voor Klaiber houdt in dat Jurriën Timber in het centrum van de defensie kan blijven spelen. Ten Hag kiest voor dezelfde aanvallers als een week geleden in de verloren thuiswedstrijd tegen AS Roma. Dusan Tadic vormt een voorhoede met de Braziliaanse buitenspelers Antony en David Neres.



,,Dit is heel aanvallend”, aldus Ten Hag over zijn opstelling. ,,Ik denk dat zij problemen hebben met lopende mensen van ons. We moeten we vanavond meer doen met de kansen. Het is in eerste instantie goed dat je kansen kan creëren.”



Maarten Stekelenburg verdedigt het doel van Ajax. Hij miste vorige week de thuiswedstrijd tegen zijn oude Italiaanse club vanwege een knieblessure. Bij AS Roma heeft Rick Karsdorp een basisplaats. De oud-Feyenoorder miste vorige week het duel in Amsterdam vanwege een schorsing.