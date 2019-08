Ten Hag verklaart afwezigheid Dolberg: ‘Kasper is in gesprek’

Ajax zou 25 miljoen voor hem willen ontvangen. Hij maakte zaterdagavond al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie in de gewonnen uitwedstrijd tegen VVV (1-4). ,,Kasper is in gesprek met een club, dat klopt”, zegt Ten Hag. ,,Een jaar zoals vorig seizoen zou niet goed zijn voor hem. Maar het is een goede voetballer en we willen zoveel mogelijk goede voetballers. Achter hem hebben we echter grote talenten. Zoals Traoré en Danilo. En Tadic speelt natuurlijk vaak in de spits.”



AD-columnist Hugo Borst zei aan tafel bij FOX Sports dat Huntelaar 'Dolberg heeft vermoord’ door hem in de pikorde voorbij te gaan. ,,Daar heb ik geen problemen mee, want zo werkt het in de topsport. Dolberg is niet bestand tegen de intimiderende aanwezigheid van Huntelaar", legt Borst uit. ,,Huntelaar heeft het heel langzaam opgebouwd. Dat vind ik knap voor een spits op die leeftijd.”