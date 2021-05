Ten Hag treedt met tweede ‘dubbel’ in de voetsporen van Michels

Tadic roemt Ten Hag na behalen titel: ‘Hij is een van de beste trainers’

17:23 Dusan Tadic was blij met het 35e kampioenschap van Ajax, maar vond het natuurlijk jammer dat er geen publiek in de Johan Cruijff Arena zat. ,,Het is een mooi moment. We zijn blij dat er veel mensen buiten het stadion zijn en we toch met een goed gevoel de titel een beetje met de mensen samen kunnen vieren", aldus de aanvoerder.