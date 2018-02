Ten Hag tevreden over dominant Ajax

Ajax deed veel goed tegen een pover PEC Zwolle. ,,Maar dat hadden we ook in de score moeten uitdrukken", stelde Ten Hag na de nipte zege (1-0). ,,We hadden veel vaker moeten scoren. De afgelopen weken speelden we steeds een fase van de wedstrijd goed. Dan was het of in de eerste helft of in de tweede helft goed. Nu hebben we in mijn ogen de hele wedstrijd goed gespeeld. Op het afronden na was het heel stabiel wat we hier lieten zien."