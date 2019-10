Ten Hag tevreden over Ajax: ‘Een goede, zakelijke overwinning’

Ten Hag vond dat zijn ploeg voor rust voldoende mogelijkheden creëerde. ,,Ik zag in de eerste helft goede aanvallen’’, sprak de trainer bij FOX Sports. ,,Daaruit hadden we meer moeten scoren. Dat is wel een puntje. Daar moeten we aan werken, want dat is niet onbelangrijk in het voetbal. De eerste kans gaat meteen binnen. Dan maak je het jezelf gemakkelijker. Daarna moet je het je jezelf nog gemakkelijker maken.’’

Ajax miste voor rust een aantal grote kansen. Zo schoot Ziyech de bal op de paal na een balletje breed van Promes. ,,Het goede aan dit team is dat ze elkaar de bal gunnen’’, aldus Ten Hag, die zag dat ook ADO in de eerste helft had kunnen scoren. ,,Aan beide kanten moet je scherper zijn.’’

Na een teleurstellende tweede helft zette ADO in de slotfase met extra spits Tomas Necid alles op alles, maar dat bracht Ten Hag niet in de verleiding om er een verdediger bij te zetten. ,,Zij gingen risico nemen. Wij hebben snelheid gebracht met Neres. Dat heeft zich uitbetaald.’’