Ten Hag tevreden, geen zorgen om Blind: 'Beetje overbelast’

,,Natuurlijk, zo zie ik Ajax graag’’, sprak Ten Hag voor de camera van Ziggo Sport. ,,Het was een verdiende overwinning. Onze vorm is stijgende.’’ Toch was er niet alleen reden voor lachende gezichten in Amsterdam. Ten Hag en zijn ploeg baalden van de tegentreffer van Awer Mabiel, die tien minuten voor tijd raakschoot vanaf elf meter. ,,Dat is wel het smetje op de wedstrijd, maar het was geen penalty. Daar waren de jongens ook boos over.’’

Dankzij treffers van Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en David Neres deed de late tegentreffer geen pijn. Pas na rust kwam de doelpuntenproductie op gang. ,,Ik heb ze in de rust verteld dat ze de trekker moesten overhalen, maar wel rustig moesten blijven voor de goal.’’ Dat deed onder meer Gravenberch, die met een fraaie uithaal de score opende. ,,Hij heeft een geweldig schot, dat liet hij maar weer eens zien.’’

Ook Atalanta pakte de drie punten, door met 0-2 te stunten op bezoek bij Liverpool. ,,Dat maakt voor ons weinig verschil’’, aldus Ten Hag. ,,We gaan voor een resultaat volgende week in Liverpool en weten wat we moeten doen tegen Atalanta.’’

Blessure Blind

Ten Hag maakt zich geen grote zorgen over de blessure van Daley Blind, die in de tweede helft van het thuisduel met FC Midtjylland (3-1) geblesseerd uitviel. ,,Volgens mij was hij een beetje overbelast”, zei hij. “Hij wilde zelf verder maar met de stand op het scorebord vond ik dat niet verstandig.”

Blind leek bij een voorsprong van 3-0 even naar een hamstring te grijpen toen hij naar de kant ging. ,,We moeten even afwachten hoe het donderdag eruit ziet”, zei Ten Hag. ,,Ik kan niet zeggen of hij zaterdag al tegen Emmen kan spelen. Dat gaan we bekijken. Maar ik wilde geen risico met hem nemen.”

