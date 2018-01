Ten Hag: Tagliafico is klaar voor Klassieker

Of de Argentijnse linksback ook daadwerkelijk een basisplaats krijgt, hield Ten Hag in het midden. Want ook Oostenrijker Max Wöber is volledig hersteld van zijn blessure en trainde heel de week in Portugal voluit mee.

De eerste indruk van Ten Hag over de Argentijn is positief. ,,Ik had hem natuurlijk al op beelden gezien en zijn scoutingsrapporten gelezen. Maar in het echt kun je het beste een oordeel vellen. Nico is een intelligente speler die de balans in een elftal goed bewaart. Je merkt ook dat hij een leider is. Hij was niet voor niets aanvoerder van Independente. Hij is me bevallen.’’