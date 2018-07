Ten Hag rekent zich nog niet rijk: 'We doen niet aan dagdromerij'

ReturnAjax-trainer Erik ten Hag wil zich nog niet rijk rekenen na de 2-0 overwinning op Sturm Graz van vorige week in Amsterdam. Morgenavond (20.30 uur) staat de return in Oostenrijk op het programma. ,,We doen niet aan dagdromerij."

Door Nik Kok



Ten Hag gaf in zijn persconferentie in het Liebenauer-Stadion in Graz, het voormalige Arnold Schwarzenegger-Stadion, aan dat hij nog niet aan een confrontatie met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League denkt. ,,We moeten nog niet naar de volgende ronde kijken. Ik was tevreden over de wedstrijd van vorige week. Ik heb goede dingen gezien maar ook dingen die beter zullen moeten.”

Na de zege van vorige week was er volgens Ten Hag van opluchting geen sprake. En ook niet van ongekende blijdschap. ,,Maar wel een goed gevoel na de complexe voorbereiding die we hebben gehad. We kunnen nog niet helemaal in topvorm zijn natuurlijk. Een 2-0 zege is comfortabel en belangrijk in Europa, maar feitelijk is het nu rust. We moeten nog negentig minuten spelen en het hoofd koel houden.” Voor de Oostenrijkse opponent, dat afgelopen weekend met 3-2 won bij het eerste competitieduel tegen TSV Hartberg, is Ten Hag op zijn hoede: ,,Ik denk dat we een ander Sturm Graz kunnen verwachten. Een ploeg die waarschijnlijk meer risico zal nemen.”

Voorbereiding afgesloten

Over de inzetbaarheid van de recente miljoenenaankopen Dusan Tadic en Daley Blind laat Ten Hag zich nog niet uit. Beide spelers stroomden laat in en hebben nog niet veel trainingsuren in de benen maar vielen vorige week wel al in. ,,We hebben ze natuurlijk niet voor niets gehaald. De voorbereiding is afgesloten, het gaat nu om serieuze wedstrijden. Maar we hebben ook nog een seizoen te spelen, dus daar zullen we een goede weg in moeten vinden.”

In tegenstelling tot vorige week is een andere aanwinst, Zakaria Labyad, wél weer beschikbaar. Hij was vorige week geschorst. ,,Nu is hij er klaar voor”, zegt Ten Hag. ,,Zakaria heeft de hele voorbereiding meegemaakt.”

Ook ging Ten Hag kort in op de spelersvakbond FIFPRO die kritiek heeft op clubs als Ajax die WK-gangers zo snel naar het toernooi alweer opstellen en zo roofbouw plegen op voetballers. ,,Ik ben het daar op zich mee eens”, aldus Ten Hag. ,,Maar wij mij betreft richten ze zich niet tot clubs maar tot de FIFA. Die hebben de agenda zo strak ingepland. Wij als clubs betalen de spelers en moeten er dan naar handelen.”