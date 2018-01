Ten Hag rekent op supporters Ajax

De Jong strijdbaar: Je kunt moeilijk in januari zeggen dat je geen sportieve ambities meer hebt

16:02 Voor Feyenoord is het zondagmiddag meteen erop of eronder, winst in de Arena tegen Ajax is noodzakelijk om in de eredivisie nog omhoog te kunnen kijken. In eerste instantie naar plek twee, want de voorsprong van koploper PSV is wel erg hoog. Algemeen directeur Jan de Jong is duidelijk: ,,We hebben als doel dat we ons richten op de beker."