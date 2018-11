Ten Hag over rol reserves: ‘Natuurlijk is dat moeilijk’

Door Daniël Dwarswaard



Ajax beschikt, of een paar uitzonderingen na, op een uitermate fitte selectie. Het maakt de keuzes voor trainer Erik ten Hag daarom moeilijker. Zeker als de ‘tweede keus’ in een doordeweekse bekerpot laat zien oog nog mee te tellen. Tegen Go Ahead Eagles scoorden David Neres, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar de doelpunten. Precies de aanvallers die de laatste weken genoegen moeten nemen met een reserverol.

Volgens Ten Hag is de concurrentie in de kleedkamer alleen maar goed. Maar toch: spelers die renderen moeten tevreden zich tevreden stellen met een reserverol. ,,Uiteindelijk hebben we iedereen nodig in een lang seizoen’’, zegt de coach. Ja, logisch. Maar hoe ga je hen dat uitleggen? ,,Natuurlijk is dat moeilijk. Maar soms nog niet eens zo zeer voor een speler, maar vooral voor zijn omgeving.’’