Ten Hag over onderzochte Blind: ‘Niets ernstigs, anders had ik het wel geweten’

Dat meldde Ajax een uur na de wedstrijd in Alkmaar in een bericht op de website. ,,Vrijdagmiddag is hij nader onderzocht vanwege de duizeligheid waar hij dinsdag tijdens wedstrijd tegen Valencia kort last van had. De komende dagen zal hij niet trainen en wordt hij verder onderzocht. Ajax en Blind wachten deze week de uitslagen af.”

Ten Hag: Niets ernstigs

Blind ging afgelopen dinsdag tijdens het duel met Valencia zo maar de grond zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Hij leek duizelig maar speelde het duel wel uit. Blind voelde zich vrijdag weer goed maar vertelde wel dat hij zich nog in een ziekenhuis ging laten onderzoeken. Dat krijgt volgens Ten Hag dus een vervolg.



Na afloop kwam Ten Hag nog even terug op de situatie met Blind. ,,Ik weet dat hij onderzocht wordt en ik weet ook dat het niets ernstigs is, want anders had ik dat wel geweten. Verder is het aan de medische staf.”



Blind is niet de enige basisspeler van Ajax die ontbreekt in Alkmaar. Nicolás Tagliafico en Sergiño Dest konden ook niet starten. Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad ontbreken al langer.



