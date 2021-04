Ten Hag oordeelt hard over Super League: ‘Past niet bij de normen en waarden van het Europese voetbal’

Koeman houdt zich op de vlakte Ondanks vele vragen over de Super League hield Ronald Koeman zijn lippen stijf op elkaar tijdens de afsluitende persconferentie voor het competitieduel met Getafe. ,, Ik ben niet de man die hier iets over moet zeggen , dat is de president.“

,,Voor de spelers, bij wie het winnen van de beker nog vers was, was het geen thema. Bij de trainer wel. En bij de directie ook. Eén directeur was er zelfs heel druk mee”, wees Ten Hag met een knipoog naar Van der Sar, die tevens als vicevoorzitter van belangenorganisatie ECA fungeert. ,,Je neemt het nieuws en de bedoelingen tot je. Ik denk dat het een rampzalig idee is.”

,,De solidariteitsgedachte was ver te zoeken”, vervolgt Ten Hag. ,,Het ging vooral om financieel gewin. Een eigen ik. En of dat dan ten gunste van het voetbal kwam, daar had ik mijn bedenkingen bij. Een gesloten competitie zie ik niet zitten omdat het niet bij de essentie van topsport past. Als er per definitie twaalf teams in zitten, die dat onderling uitmaken en je blij moet zijn als je bij één van de andere acht hoort, dan is het voor een klein voetballand haast onmogelijk om erin te komen.”