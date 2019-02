Ten Hag: Maand van de waarheid? Dat was in augustus al zo

Door Daniël Dwarswaard Ajax moet morgen in Almelo tegen Heracles laten zien dat het echt hersteld is van de dreun tegen Feyenoord. De 6-0 winst tegen VVV moet in het oosten van het land een vervolg krijgen. De maand februari is op voorhand sowieso een cruciale. Uiteraard in de competitie, maar óók woensdag in de Champions League tegen Real Madrid en later de maand de bekerkraker tegen Feyenoord.

Erik ten Hag moet lachen als de term ‘maand van de waarheid’ valt. ,,Dat was in augustus ook zo. En in september ook..zo kunnen we nog wel even door gaan. Maar het is duidelijk dat we elke wedstrijd top moeten zijn. Door die 6-0 tegen VVV zijn we natuurlijk niet alles vergeten. Maar het is wel de bevestiging van wat we moeten doen. We hebben als staf de eerdere groepsgesprekken nadrukkelijk geïnitieerd. Spelers zijn geen robots, maar een procentje minder spelen kan niet. Een flow ontstaat niet zomaar, daar moet je keihard voor werken. Het gaat om de bereidheid. Afspraken nakomen.’’