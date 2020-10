Ten Hag: ‘Klaassen brengt de dynamiek die wij nodig hebben’

Erik ten Hag genoot zondag van de rentree van Davy Klaassen in het shirt van Ajax. De middenvelder had met een doelpunt en goed spel direct een belangrijke invloed in de wedstrijd tegen SC Heerenveen, die met 5-1 werd gewonnen. ,,Hij is echt een sturende speler op het veld.”

Ajax stond al na vier minuten op voorsprong tegen SC Heerenveen na een treffer van Dusan Tadic. Ten Hag kon in gesprek met FOX Sports dan ook niet anders dan tevreden zijn. ,,Het was prima, al heb ik wel een nare smaak van die tegengoal. Ik denk dat we hier verder op kunnen borduren. Ons aanvalsspel moest beter ten opzichte van de vorige wedstrijden, maar dat is ook logisch aan het begin van het seizoen. Daar hebben we hard aan gewerkt, al misten we veel spelers door de interlands. Toch was het vandaag al een stuk beter.”

Ten Hag lag de laatste weken onder vuur vanwege zijn keuzes op het middenveld bij Ajax. Tegen Heerenveen leek de puzzel in elkaar te vallen met Ryan Gravenberch, Klaassen en Mohammed Kudus. ,,Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat het middenveld nu ineens in elkaar is gevallen", zei Ten Hag daarover. ,,Gravenberch was een paar wedstrijden niet beschikbaar, Kudus was de vorige wedstrijd niet beschikbaar en Klaassen was er nog niet. Uiteindelijk zal het wel in elkaar vallen. Het middenveld is natuurlijk het zenuwcentrum, maar we hebben daar meer opties. Edson Álvarez en Quincy Promes hebben het ook heel goed gedaan.”

Toch genoot Ten Hag wel van het spel van Klaassen. ,,Davy kent natuurlijk het Ajax-spel. Natuurlijk moet hij nog een beetje wennen omdat het iets anders is dan dat hij gewend was, maar de grote lijnen kent hij. Davy is echt een sturende speler op het veld. In de groepsdynamiek, het neerzetten van de ploeg en het bij elkaar houden van de groep is hij heel belangrijk. Hij kan aanvallen en verdedigen, dat geeft een bepaalde dynamiek en dat hebben wij nodig.”

‘Het is toch een beetje anders’

Klaassen zelf kon een brede glimlach na afloop niet verhullen. ,,Terug na al die jaren? Het waren er maar drie hoor, al voelde het voor mij ook wel langer. Het is fijn om weer terug te zijn. Als je met 5-1 wint en je pikt ook nog een doelpunt mee, dan ben ik wel blij. Ik snap dat veel mensen zeggen dat ik niet hoef te wennen omdat ik het Ajax-spel al ken, maar het is toch wel een beetje anders. Deze trainer heeft zijn eigen ideeën, maar het ging prima vandaag.”

Het viel op dat Klaassen direct de leiding nam op het middenveld en zijn ploeggenoten op de juiste posities zetten. ,,Het sturen van spelers zit er gewoon in bij mij, dat moet ook. Deze ploeg moet misschien wel wat meer met elkaar praten. We hebben natuurlijk ook veel jonge jongens, maar daar moet je je eigenlijk overheen zetten en het gewoon doen. Wat de opdracht van de trainer was voor mij? Dat ik mijn best moest doen, zo simpel is het.”