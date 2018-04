Ten Hag kijkt bij Ajax ook al naar volgend seizoen

Door Daniël Dwarswaard

Natuurlijk zeggen ze bij Ajax dat de wedstrijd zondag tegen AZ nog van groot belang is. Als je puur naar de ranglijst kijkt, is dat ook zo. Maar de aandacht gaat vooral uit naar volgend seizoen waarin Erik ten Hag aan zijn eerste volledige jaar bij Ajax begint. Een jaar waarin hij door de afgelopen maanden met een achterstand begint. Een jaar bovendien waarin de druk op het behalen van de landstitel na vier droge jaren alleen maar groter wordt.



,,Ik heb nog energie genoeg om het elftal door te ontwikkelen, door te bouwen, het team meerdere systemen eigen te maken", zegt Ten Hag. Met technisch directeur Marc Overmars zet hij nu al de lijnen uit voor de selectie van komend seizoen. ,,Het is natuurlijk nog afwachten wie er vertrekken, maar de defensie is zeker een aandachtspunt." De Argentijn Lisandro Magallán van Boca Juniors staat hoog op het verlanglijstje.

'Tweesporenbeleid'

Ten Hag gebruikt de term ‘tweesporenbeleid’ als hij terugkijkt naar zijn start in januari. ,,Natuurlijk spraken we toen uit dat we kampioen wilden worden. Logisch als je vijf punten achter staat. Maar dat is ons niet gelukt, maar op de achtergrond waren we dus ook al met het aankomende seizoen bezig."

Ajax zal in de zomer waarschijnlijk twee trainingskampen beleggen. Als de Amsterdammers tweede worden, wacht eind juli al de voorronde van de Champions League. Maar eerst dus zondag tegen AZ. ,,Voor beide ploegen is er nog druk", vindt Ten Hag. ,,Wij moeten sowieso elke wedstrijd winnen en we willen zondag al de tweede plek veiligstellen."

Kasper Dolberg is fit genoeg om te starten, maar het ligt niet voor de hand. ,,In deze fase van het seizoen is het lastig om spelers in te passen", zegt Ten Hag.