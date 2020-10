Ten Hag kan record Cruijff breken, AZ waakt voor slechtste start sinds 1987

OpstellingenMet behulp van de statistieken van OPTA en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Zaterdagmiddag trappen FC Twente en PEC Zwolle de zevende speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

FC Twente - PEC Zwolle (zaterdag, 18.45 uur)

⦁ FC Twente verloor nog nooit een eredivisieduel in eigen huis met PEC Zwolle (W12, G6) en hield in tien van deze achttien ontmoetingen de nul.

⦁ FC Twente was tot nu toe het minst vaak slachtoffer van een overtreding (45), terwijl juist geen team werd vaker teruggefloten dan PEC Zwolle (85 overtredingen, net als Sparta).

⦁ Geen speler schoot dit seizoen vaker zonder trefzeker te zijn dan PEC-buitenspeler Immanuel Pherai (veertien keer, net als Mitchell van Bergen), die ook nog wacht op zijn eerste assist in de competitie (6 kansen gecreëerd).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

Ajax - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.00 uur)

⦁ Ajax scoorde 246 keer in 81 competitiewedstrijden onder Erik ten Hag, slechts één keer wist een ploeg minstens 250 keer te scoren in de eerste 82 duels onder een specifieke trainer: Ajax onder Johan Cruijff in 1985-1987 (ook op 246 goals na 81 duels). Met vijf of meer treffers tegen Fortuna neemt Ten Hag het record in handen.

⦁ Geen team pakte in 2020 minder punten dan Fortuna Sittard (negen, net als RKC), de Limburgers zijn de enige eredivisieploeg met slechts één competitiezege dit kalenderjaar (W1, G6, V7).

⦁ Dusan Tadic kan tegen Fortuna Sittard zijn tweehonderdste eredivisiewedstrijd spelen. De Servische aanvaller was tegen Fortuna elke 45 minuten goed voor een doelpunt (2) of assist (4), tegen geen eredivisieploeg had hij gemiddeld zo weinig minuten nodig om bij een doelpunt betrokken te zijn.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

FC Groningen - VVV-Venlo (zaterdag, 20.00 uur)

⦁ FC Groningen staat voor het eerst sinds 2015/16 op tien punten na zes speelronden, bij winst op VVV beleven de Groningers hun beste start sinds 2010/11 (15 punten na 7 speelronden).

⦁ VVV kwam in drie van de laatste vier helften die het speelde niet tot een schot op doel (alleen 4 in de tweede helft tegen AZ); in totaal kwamen alleen Heracles (17) en ADO (18) dit seizoen tot minder schoten tussen de palen dan de Venlonaren (19).

⦁ Van alle spelers met minstens 200 speelminuten maakte niemand per negentig minuten zoveel overtredingen als Danny Post (3,3). De middenvelder kreeg dit seizoen drie keer geel in 270 speelminuten (10 overtredingen).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Willem II - Vitesse (zaterdag, 21.00 uur)

⦁ Vitesse bleef de laatste zeven uitduels met Willem II in de eredivisie ongeslagen (G2, V5). Tegen geen andere huidige eredivisionist zijn de Arnhemmers aan zo’n lange ongeslagen uitreeks bezig.

⦁ Vangelis Pavlidis kwam dit seizoen van alle eredivisiespelers tot de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (51), terwijl verder enkel Henk Veerman (42) daar vaker de bal had dan Loïs Openda (38, net als 2 andere spelers).

⦁ Slechts drie spelers creëerden tot dusverre meer kansen uit open spel dan Riechedly Bazoer (10), die al zijn competitieduels deze jaargang als centrale verdediger begon.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

Heracles - FC Utrecht (zondag, 12.15 uur)

⦁ FC Utrecht is dit kalenderjaar nog zonder een uitzege in de eredivisie (G5, V1). De laatst uitoverwinning in de competitie was uitgerekend op bezoek bij Heracles Almelo op 15 december 2019 (1-3).

⦁ Tim Breukers kan zijn 133ste eredivisieduel in het Erve Asito spelen, waarmee hij recordhouder wordt. De rechtsback deelt deze eer momenteel nog met Kwame Quansah (ook 132).

⦁ Eljero Elia was direct betrokken bij acht goals tegen Heracles (6 treffers, 2 assists), meer dan tegen elk ander team. Hij gaf een assist in zijn meest recente duel met de Almeloërs (de kampioenswedstrijd van Feyenoord op 14 mei 2017).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

FC Emmen - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

⦁ Sinds de promotie van FC Emmen in 2018 kwam Feyenoord in de eredivisie tot meer doelpunten (14) en schoten (88) tegen de Emmenaren dan tegen elk ander team.

⦁ Emmen kwam in alle vijf voorgaande duels in eigen huis met teams uit de traditionele top-3 op achterstand, maar verloor slechts twee keer (G3) en scoorde in totaal negen keer in deze vijf wedstrijden.

⦁ Bryan Linssen kwam dit seizoen tot scoren met één van zijn 21 pogingen, alleen in het seizoen 2010/11 had de aanvaller een slechter gemiddelde (0 goals uit 5 schoten). Vorig seizoen leverde gemiddeld één van de 6,6 pogingen van Linssen een treffer op.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

Sparta Rotterdam - SC Heerenveen (zondag, 14.30 uur)

⦁ Alleen VVV (36,1%) had dit seizoen minder balbezit dan Sparta (38,3%) en Heerenveen (39,9%).

⦁ Abdou Harroui noteerde tot nu toe al vijftien succesvolle tackles . Alleen Bart Nieuwkoop (16) deed dit beter.

⦁ Henk Veerman staat op vijf doelpunten na zes competitiewedstrijden dit seizoen. Zijn meest productieve jaargang op de Nederlandse velden is 2015/16 met zes goals in 26 duels (ook 5 goals in 23 wedstrijden in 2016/17).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

PSV - ADO Den Haag (zondag, 16.45 uur)

⦁ PSV scoorde minstens drie keer in de laatste zes eredivisiewedstrijden met ADO. De Eindhovenaren kwamen alleen ooit tegen FC Volendam (8 duels in 1995-2004) tot meer opeenvolgende ontmoetingen waarin de ploeg minimaal drie goals maakte.

⦁ De Eindhovenaren kwamen dit seizoen tot gemiddeld 4,5 schoten op doel per wedstrijd (27 in 6 duels). Sinds Opta de eredivisie in volledig detail analyseert (2010/11) lag dit gemiddelde voor PSV nog nooit zo laag in een jaargang (laagste was 6,3 in 2019/20).

⦁ Van alle ploegen waar Michiel Kramer vaker dan vijf keer tegen speelde in de eredivisie heeft hij alleen tegen PSV nog niet het net weten te vinden (10 duels).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

AZ - RKC Waalwijk (zondag, 20.00 uur)

⦁ AZ bleef voor het eerst sinds 2010/11 (G3, V2) zonder zege in de eerste vijf competitieduels van een seizoen, en kan als het opnieuw punten verspeelt voor het eerst sinds 1987/88 in de eerste zes wedstrijden zonder zege blijven (G2, V4): toen werden de Alkmaarders uiteindelijk 16de.

⦁ Alleen Sparta (6 in 1992/93) begon het seizoen ooit met meer remises op rij dan AZ dit seizoen (5, net als VVV-Venlo in 2009/10 en PEC Zwolle in 1980/81).

⦁ Alleen VVV (4) en PSV (3) scoorden vaker in of na de 80ste minuut dit seizoen dan RKC Waalwijk (2), terwijl AZ juist de meeste doelpunten tegen kreeg in deze fase (6).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD