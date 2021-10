Ten Hag: ‘Het is een belediging voor Dortmund dat het alleen over Haaland gaat’

Erik ten Hag houdt het nog even geheim of Ajax dinsdagavond met Davy Klaassen of Steven Berghuis begint aan de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. ,,Ik heb mijn keuze gemaakt”, zei hij maandag op een afsluitende persconferentie. ,,En jullie zullen het morgen pas zien.”

Klaassen was tot voor kort onomstreden bij Ajax als aanvallende middenvelder. Berghuis kreeg vorige maand een kans op de positie vlak achter de centrumspits toen Klaassen met een liesblessure aan de kant stond. Met hem als ‘nummer 10' won Ajax in de Champions League van Sporting Portugal (1-5) en van Besiktas (2-0).

Klaassen was vlak voor het duel met de kampioen van Turkije weer fit, maar begon op de bank. Hij startte afgelopen zaterdag tegen Heerenveen wel weer als aanvallende middenvelder. Ten Hag had Berghuis in Friesland op de rechterflank nodig omdat Antony ontbrak. De Braziliaanse aanvaller is er tegen Dortmund weer bij, net als Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Nicolas Tagliafico die tegen de nummer 2 van de Bundesliga waarschijnlijk op de bank begint. Perr Schuurs en Mohammed Kudus, tegen Heerenveen nog basisspelers, nemen vermoedelijk ook plaats op de bank.

Ajax en Borussia Dortmund zijn na twee groepsduels in de Champions League nog zonder puntenverlies. ,,Voor mij is Dortmund favoriet voor de groepszege”, zei Ten Hag. ,,Dat heb ik tijdens de loting al gezegd. Maar geen club uit Europa speelt graag tegen Ajax. Dat respect hebben we in het verleden en in de laatste jaren afgedwongen. Het spel van Dortmund kan me zeker bekoren. Ik kan daarvan genieten. Over twee weken zullen we kennismaken met de sfeer in hun stadion. Maar ik denk dat ze morgen ook wat kunnen verwachten in een kolkende Arena. Ik heb het idee dat onze supporters er klaar voor zijn. Laten we hopen op een mooie wisselwerking.”

Haaland

Ajax heeft kans op succes als het Erling Haaland weet te bedwingen. Het probleem voor de koploper van de eredivisie is dat de spits zich zelden laat uitschakelen. Hij scoort gemiddeld vaker dan eenmaal per wedstrijd.

Natuurlijk heeft Borussia Dortmund veel meer goede spelers dan Haaland. Marco Reus, Mats Hummels, Nico Schulz, Julian Brandt, Jude Bellingham en Donyell Malen kan je ook om een boodschap sturen. Maar op de 21-jarige Noor staat geen maat. Hij is vaak ongrijpbaar en laat zich zelden een heel duel verdedigen.

,,Ik vind het een belediging voor Dortmund dat het vooral over Haaland gaat”, mopperde Ajax-trainer Erik ten Hag maandag op een persconferentie. ,,Dortmund heeft zoveel goede spelers. We gaan ook niet een man op hem zetten. We zullen hem als team bestrijden.”

Volledig scherm Ajax staat voor de zware opgave om topspits Erling Haaland te bedwingen. © REUTERS

Toch is Haaland, samen met Kylian Mbappé, de meest gewilde aanvaller van Europa. Kijk alleen maar naar zijn statistieken. De blonde spits scoorde 49 keer in 49 competitiewedstrijden voor Dortmund. Hij trof maar liefst 21 keer doel in 17 duels in de Champions League. Ter vergelijking: Lionel Messi had 40 duels nodig voor zijn eerste 21 doelpunten op het hoogste Europese niveau, Cristiano Ronaldo zelfs 56 wedstrijden.

,,Haaland wordt alleen niet gevaarlijk als we hem niet aan de bal laten komen”, zei Louis van Gaal vorige maand vlak voor het uitduel van Oranje met Noorwegen. De bondscoach zag Haaland eenmaal scoren in Oslo (1-1). Erkende verdedigers als Virgil van Dijk en Stefan de Vrij kwamen regelmatig snelheid en kracht tekort tegen de oersterke spits. Ze haalden opgelucht adem toen hij de paal raakte en tweemaal net naast schoot.

Timber startte als rechtsback van Oranje tegen de Noren. Bij Ajax vormt hij met Lisandro Martínez het centrum van de defensie. Middenvelder Edson Álvarez verricht ook veel verdedigende arbeid. Met z’n drieën willen ze voorkomen dat tegenstanders snel toeslaan als Ajax balverlies lijdt terwijl het aanvalt. Dat lukt dit seizoen vooralsnog vrij aardig. Ajax incasseerde in negen competitiewedstrijden en twee duels in de Champions League pas drie tegentreffers. Maar een spits van het kaliber Haaland is de Amsterdamse club de afgelopen maanden niet tegengekomen.

,,Hij is nog beter dan ik al dacht”, zei Timber over zijn eerste ontmoeting met Haaland in Oslo. ,,Hij is een fenomeen en zeker de beste spits waar ik ooit tegen heb gespeeld. Maar ik heb goed gekeken hoe Van Dijk en De Vrij tegen hem speelden. Ze deden dat best goed.”