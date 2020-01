Ten Hag heeft Huntelaar terug en geniet van Babel

Huntelaar kwakkelde sinds het bekerduel met Telstar een maand geleden met een blessure. Afgelopen week moest de ervaren spits tijdens het trainingskamp in Qatar ook de nodige trainingen en wedstrijden toekijken. Vandaag verscheen hij weer op het trainingsveld. ,,Hij heeft de hele groepstraining meegedaan en maakte een goede indruk’’, aldus Erik ten Hag. ,,Het is even de reactie afwachten, maar als dat goed is, kan hij zondag bij de wedstrijdselectie.’’



Ten Hag begroette deze week ook Ryan Babel op het trainingsveld. De 33-jarige aanvaller maakte vorige week de overstap van Galatasaray naar Ajax. ,,Hij is wedstrijdfit en multifunctioneel inzetbaar. Per wedstrijd zullen we het bekijken. Op het trainingsveld heeft hij al zijn kwaliteiten getoond en hij straalt plezier en ervaring uit. Het is een voordeel dat hij Ajax, de spelers en de speelstijl kent.’’