Ten Hag genoot van doelpuntenfestijn: ‘Dit was reclame voor het voetbal’

SamenvattingNatuurlijk zag trainer Erik ten Hag liever niet dat Ajax vier doelpunten moest incasseren tegen FC Utrecht, maar stiekem genoot Ten Hag van een bizarre bekeravond. ,,Dit was reclame voor het voetbal. Een geweldige wedstrijd, met natuurlijk wel heel veel fouten in het spel.”

Tien minuten voor het laatste fluitsignaal stond Ajax nog met 3-4 achter, maar dankzij doelpunten van Zakaria Labyad en Dusan Tadic pakte Ajax toch nog de overwinning in de reguliere speeltijd. ,,Ik denk dat we de kijkers thuis heel wat geboden hebben. We hebben veel fouten gemaakt en veel goals tegen gekregen. Het was echt een foutenfestival. Maar dit is bekervoetbal.”

Ten Hag looft zijn spelers. ,,Geweldige teamspirit", zei Ten Hag. ,,Utrecht speelde met lef vanuit de tegenaanval. Drie spitsen van voren, daardoor kregen we veel ruimte om te voetballen. We maken vijf goals, maar krijgen er ook vier tegen. Uiteindelijk zijn die tegendoelpunten wel echte weggevertjes. Nu kom je er nog goed mee weg, maar het is niet goed dat we de focus zo verliezen. Op de lange termijn gaat het niet goed als je zo speelt.”

Over debutant Scherpen, die bij de 3-4 zwaar in de fout ging, was Ten Hag duidelijk. ,,Dat zag er niet goed uit, dat is helder.”

Volledig scherm Dusan Tadic juicht na de 5-4. © BSR Agency