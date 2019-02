Ten Hag geniet van wilskracht Ajax: ‘We blijven op drie fronten actief’

Van den Brom vol vuur: ‘AZ is weer gretig’

27 februari Het mindere optreden van AZ in het weekeinde bij Willem II is een incident geweest. Dat zei coach John van den Brom in zijn vooruitblik op de halve finale in het bekertoernooi, opnieuw in Tilburg tegen Willem II. ,,Het was een wake-up call’', zo oordeelde hij over de eerste nederlaag (1-2) sinds de winterstop.