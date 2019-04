Ten Hag baalt van laatste halfuur Ajax en Scherpen-spandoek

Feyenoord kijkt nog een keer naar incident Berghuis, Van Persie niet tegen Heerenveen

3 april Het ging in de Kuip vandaag niet alleen over de wedstrijd tegen Heerenveen. De nasleep van het relletje rond Steven Berghuis bleek ook nog de nodige aandacht op te eisen. De rechterspits was door de media-afdeling van Feyenoord naar voren geschoven om nog eenmaal helderheid te scheppen in het hoe en waarom hij zondag in Utrecht op de bank zat. Voor straf, dat werd in de Galgenwaard wel duidelijk.