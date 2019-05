Ten Hag: Ajax heeft de beker veel te lang niet gewonnen

Door Daniël Dwarswaard



Voor Ajax is het dus negen jaar geleden dat het de beker won. In 2010 werd in een dubbele confrontatie afgerekend met Feyenoord. In 2014 stonden de Amsterdammers voor het laatst in de bekerfinale toen pijnlijk met 5-1 van PEC Zwolle werd verloren. In totaal heeft Ajax achttien keer de beker gewonnen.

Dit meeslepende seizoen met de halve finale in de Champions League gaat ieders inschattingsvermogen te boven. Natuurlijk staat de beker het minst hoog op de prioriteitenlijst van Ajax. Het winnen van de titel en Champions League zijn hogere doelen. Maar daar wil Ajax-trainer Erik ten Hag even niets van weten. ,,We hebben begin dit seizoen doelen gesteld. Het winnen van de beker behoorde daar ook bij. Nu is de kans om die te pakken en daar moeten we nu dus ook volledig voor gaan. Het is de eerste kans op een prijs voor veel van onze jonge spelers.’’

Beluister hier de podcast over de bekerfinale tussen Ajax en Willem II met Hidde van Warmerdam, Daniël Dwarswaard, Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou:

Het ligt niet voor de hand dat Ten Hag heel zijn elftal omgooit om spelers te sparen in aanloop naar aanstaande woensdag als de return tegen Spurs op het programma staat. ,,Sparen vind ik sowieso niet de juiste term. We zullen een zo sterk mogelijk team opstellen. Moeilijk om eventueel spelers teleur te stellen? Als het gebeurt, doen we dat voor het team. Natuurlijk wil iedereen spelen. De jongens zijn topfit en hongerig naar prijzen. Dat is alleen maar mooi om te zien.’’



Erik ten Hag won als speler één keer de beker met FC Twente toen in 2001 van PSV werd gewonnen. ,,Een heel bijzonder moment’’, zegt hij. ,,Een jaar eerder was de vuurwerkramp geweest in Enschede. Dus de bekerwinst maakte extra veel emoties los.’’



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm © ANP

Ramadan

Quote Ik weet uit ervaring dat spelers prima kunnen functione­ren als ze aan de ramadan deelnemen Erik ten Hag Ten Hag verwacht niet dat Ajax aan kracht inboet als Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad aan de ramadan deelnemen. ,,Daar maak ik me totaal geen zorgen over”, zegt hij. ,,Het is een keuze van onze spelers. Ik laat ze daar helemaal vrij in.”



,,Maar ik weet uit ervaring dat spelers prima kunnen functioneren als ze aan de ramadan deelnemen”, vervolgde Ten Hag. ,,Met FC Utrecht hebben we zo de play-offs om Europees voetbal gewonnen. We moesten voor eigen publiek tegen AZ een achterstand van 3-0 goedmaken. En het was 35 graden. Extremer kon het bijna niet. Maar uiteindelijk lukte het wel, met een hoofdrol voor Labyad.”

De ramadan gaat zondag in en duurt tot 4 juni. Deelnemers eten en drinken niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Ajax speelt zondag de bekerfinale tegen Willem II en ontvangt woensdag Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De koploper van de eredivisie sluit de competitie af tegen FC Utrecht (12 mei) en De Graafschap (15 mei) en speelt op 1 juni mogelijk nog de finale van de Champions League. De aftrap van al die wedstrijden is voor zonsondergang.



Over het effect van de ramadan op de prestaties van topsporters zijn verschillende onderzoeken gedaan. Sommige inspanningsfysiologen concluderen dat niemand beter wordt van niet eten en drinken overdag. Daarnaast zou de kans op blessures groter zijn omdat de hersenen signalen later doorkrijgen.



Andere wetenschappers beweren dat sporters prima kunnen presteren als ze aan de ramadan deelnemen. Ze moeten dan wel uitgebalanceerd voedsel tot zich nemen. Moslims kunnen ook besluiten dat ze de ramadan in een andere periode inhalen.