Telstar trakteert 728 toeschouwers op zes goals bij laatste duel met publiek

KKD-duels ook in tweede periode verspreid over vijf dagen

16:53 De wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie worden ook in de tweede periode steeds verspreid over vijf dagen, van vrijdag tot en met dinsdag. Voetbalbond KNVB doet dit op verzoek van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) en FOX Sports.