Telstar blijft zonder Amerikaanse topscorer steken op gelijkspel

De ploeg uit Velsen-Zuid moest het doen zonder clubtopschutter Andrija Novakovich, die is opgeroepen voor de nationale ploeg. De Amerikaanse spits hoopt dinsdag in de oefeninterland tegen Paraguay te debuteren voor 'Team USA'. De 21-jarige huurling van de Engelse club Reading maakte dit seizoen al achttien doelpunten in de Jupiler League. Alleen Mart Lieder van FC Eindhoven scoorde vaker dan Novakovich (23 treffers).

Kansen kreeg Telstar genoeg. Zo kon Toine van Huizen de bal vrij inkoppen, maar hij kopte de bal over het doel van Etienne Vaessen. De RKC-keeper voorkwam in het laatste half uur met een paar knappe reddingen dat de thuisclub alsnog kon scoren, waardoor Telstar verzuimde in te lopen op de concurrenten NEC (61 punten) en Fortuna Sittard (59).