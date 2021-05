Teleurgesteld FC Utrecht: ‘Belangrijk om te blijven streven naar duidelijkheid over richtlijnen’

FC Utrecht grote verliezer in kort geding: finale play-offs zondag in de Kuip

21:36 De voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat Feyenoord - FC Utrecht gewoon op zondagmiddag om 12.15 uur in Rotterdam mag worden gespeeld. De rechter stelde FC Utrecht daarmee in het ongelijk in het kort geding dat de club tegen de KNVB had aangespannen.