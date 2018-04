Tegenvaller voor NAC: Sadiq Umar twijfelgeval voor Willem II

Groenendijk: FC Twente gevoel geven dat er niets te halen valt

15:17 ADO-trainer Fons Groenendijk rekent morgen op een zware avond tegen hekkensluiter FC Twente. ,,Het is een gewond roofdier’’, zegt hij. ,,Die willen maar één ding en dat is punten pakken. Ze zullen vechten voor elke meter omdat het voor Twente wellicht de laatste kans is om de nacompetitie te halen. We weten wat ons te wachten staat.’’