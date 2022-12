Tegenvaller voor Cambuur: opening nieuw stadion moet worden uitgesteld

Nick Marsman traint mee bij Feyenoord

Eredivisie-koploper Feyenoord is maandag aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begonnen met een oude bekende in de gelederen. Voormalig Feyenoord-doelman Nick Marsman, die tegenwoordig in de Verenigde Staten speelt, is aangesloten bij de selectie van trainer Arne Slot om zijn conditie op peil te houden.

5 december