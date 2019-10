‘Tegen Rusland willen we mooi spelen, maar de winst staat voorop’

Sarina Wiegman hoopt de aanwezigen in het Philips Stadion dinsdag tegen Rusland een aantrekkelijkere wedstrijd voor te schotelen dan vrijdag in Slovenië. Volgens de bondscoach van Oranje brengt het spelen in eigen land iets extra’s bij haar speelsters naar boven.

,,De verschillen zijn ontzettend groot en vrijdag speelden we echt in een heel andere ambiance dan dinsdag in Eindhoven. De speelsters zijn altijd zo blij dat ze weer hier naartoe mogen”, zei Wiegman. ,,Spelen voor 23.000 man blijft gewoon heel bijzonder, dat geeft echt een extra steun in de rug. Als je het veld opkomt, het stadion vol is en het Wilhelmus klinkt, dat blijft bijzonder.”

Het spel was drie dagen geleden weliswaar niet best, toch won Oranje in Slovenië met 4-2. Wiegman zegt dat ze niet boos is geworden, maar liet blijken de wedstrijd wel uitvoerig besproken te hebben. Vooral over de organisatie en het middenveld was ze niet te spreken. ,,Deze groep is niet gebaat bij streng zijn of boosheid. Sommige speelsters zeiden wel dat ze wat meer hadden moeten doen. En dat zit niet altijd in harder rennen. Tegen Rusland willen we weer mooi voetbal spelen, maar de winst staat voorop. Als je wint en dat doet met goed voetbal, dan komen de mensen graag naar het stadion.”

Wiegman denkt dat Rusland de sterkste tegenstander van de poule is. Ze heeft het duel tussen Slovenië en Rusland (0-1) bekeken. ,,Zij zijn de beste ploeg. Ze spelen nog iets fysieker en hanteren iets meer de lange bal”, zei Wiegman. ,,Ze doen ook onverwachte dingen.” De wedstrijd tussen Nederland en Rusland begint dinsdag om 20.00 uur.

Mijlpaal Van de Donk

Daniëlle van de Donk staat aan de vooravond van een bijzondere mijlpaal: het spelen van haar honderdste interland. De Brabantse middenveldster maakt de honderd - indien ze wordt opgesteld tegen Rusland - vol op een bijzondere plek, te weten het Philips Stadion, de thuishaven van haar favoriete club PSV.

,,Als dat gaat gebeuren, dan is dat geweldig en het kan eigenlijk niet beter dan in Eindhoven”, zei Van de Donk, die ook aangaf het niet groter te willen maken dan het is. ,,Het cijfer honderd achter je naam is allemaal heel leuk, maar het gaat om het resultaat.”

Van de Donk is dicht bij de top 10 van internationals met de meeste interlands. Op de tiende plek staat nu nog bondscoach Sarina Wiegman, die in haar loopbaan tot 104 duels voor Oranje kwam. Van de Donk: ,,Je hebt baas boven baas hé, want uiteindelijk is zij toch mijn baas.”

Wiegman kon er de lol wel van inzien dat ze binnenkort mogelijk uit de top 10 wordt gestoten. ,,Ik had er ook voor kunnen kiezen haar niet meer op te stellen”, zei Wiegman met een kwinkslag. Ze kan haar eigen mijlpaal nog wel herinneren en maakte duidelijk dat daar geen 23.000 toeschouwers getuigen van waren.

,,Dat was, meen ik, in Denekamp tegen Denemarken, voor een stuk of tien mensen”, aldus de 49-jarige Wiegman. ,,Maar, Louis van Gaal was er wél bij.”

Recordinternational van het Nederlands vrouwenelftal is Sherida Spitse, met 172 interlands. Ook Loes Geurts en Lieke Martens maken, als actieve speelsters, deel uit van de top 10.