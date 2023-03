Technisch manager Gerry Hamstra op weg naar uitgang bij Ajax

Gerry Hamstra en Ajax gaan op korte termijn uit elkaar. De 52-jarige technisch manager is met de club in gesprek om zijn tot medio 2024 doorlopende contract te ontbinden en maakt daarmee ook plaats voor Julian Ward , die spoedig gepresenteerd zal worden.

Hamstra is zo’n twee jaar in dienst bij Ajax. Na zijn vertrek bij Heerenveen ging hij in Amsterdam aan de slag als technisch manager, een rol die in het leven werd geroepen om directeur Marc Overmars bij contractzaken rond de hoogste jeugdteams te ontlasten.

Lees ook PREMIUM Als Ajax niet als de bliksem de voetbalkoers inricht, blijft het niet bij één tussenjaar

Toen laatstgenoemde vorig jaar opstapte als gevolg van grensoverschrijdend gedrag, kreeg Hamstra meer verantwoordelijkheid. Samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar moest hij de status van Ajax van heerser in Nederland en stuntploeg in Europa met een succesvolle trainerswissel en transformatie van de selectie zien te handhaven.

Het trio kwam voor de opvolging van de succesvolle Ten Hag uit bij Alfred Schreuder aan (met wie Hamstra als enige nog niet had samengewerkt), om die na een half jaar weer te ontslaan. Bovendien verkochten Van der Sar, Hamstra en Huntelaar voor dik 200 miljoen aan spelers en besteedden ze de helft daarvan weer uit. Maar ondanks die flinke investeringen kijkt de landskampioen in de eredivisie tegen een achterstand van zes punten op Feyenoord aan en overleefde Ajax geen ronde in de Champions League en Europa League.

Ajax staat nu, na bijna vijftien maanden, alsnog op het punt een permanente opvolger voor Overmars aan te stellen. Met Ward, die overkomt van Liverpool, bevinden de onderhandelingen zich in de afrondende fase. Hamstra, die plaatsmaakt voor de Engelsman, wil komend seizoen buiten Amsterdam aan de slag. De Fries, eerder werkzaam voor Vitesse en Emmen ook, hoorde lang niets van de clubleiding over zijn toekomst en miste ook de waardering voor zijn werk in het turbulente kalenderjaar 2022.