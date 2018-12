Technisch directeur per direct weg bij NEC

NEC slaagde er afgelopen seizoen niet in promotie naar de eredivisie af te dwingen, wat wel het doel was van de Gelderse club. Met De Gier als nieuwe trainer vallen de resultaten dit seizoen opnieuw tegen. NEC staat op de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, acht punten achter koploper FC Den Bosch. Trainer Jack de Gier ligt onder vuur, maar mag voorlopig blijven zitten. Dat geldt niet voor Oversier, die eerder algemeen directeur van RKC Waalwijk was.



Ron van Oijen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ,,Binnen NEC hebben we een duidelijk beeld van wat wij van de technische afdeling verwachten en hoe wij tot prestaties zouden moeten komen. Dit kwam niet langer overeen met de visie van Remco, waardoor we uiteindelijk in overleg hebben besloten uit elkaar te gaan.”