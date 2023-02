Technisch directeur Earnest Stewart moet aan de bak bij PSV, voor deze keuzes staat hij komende zomer

Louis van Gaal benoemd tot Officier in de Orde van Oran­je-Nas­sau

Louis van Gaal is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bovendien werd de 71-jarige voetbalcoach, die tijdens het afgelopen WK Oranje onder zijn hoede had, op een bedankavond in Zeist onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB.