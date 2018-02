Teammanager Siemerink had ooit de ‘duurste’ seizoenkaart van Ajax

TopsportJan Siemerink (47) is de nieuwe teammanager van Ajax. De voormalig tennisprof volgt eind februari Tjerk Smeets op. ,,Ik wilde graag in de topsport blijven werken. Dat is toch mijn wereld."

Door Daniël Dwarswaard

Toch nog bij Ajax. Dat wilde je als jeugdvoetballer toch al?

,,Haha. Ik heb tot mijn zeventiende als linksbuiten in de hoogste jeugdelftallen van Rijnsburgse Boys gespeeld. Goede amateurclub ja, maar wel even van een andere orde dan Ajax hè. Uiteindelijk stopte ik met voetballen om me vol op mijn tenniscarrière te richten. Maar ik heb dus wel affiniteit met voetbal.’’

Je bleef als tennisser altijd supporter van Ajax.

,,Ik ben nog in Wenen geweest toen Ajax daar in 1995 de Champions League won. In die jaren had ik ook een seizoenkaart. Maar dat was relatief gezien de duurste seizoenkaart die er was. Als tennisser reis je acht, negen maanden per jaar de wereld over. Dus ik kon niet vaak naar het stadion. Maar ik wilde gewoon verzekerd zijn van een plekje als ik wél kon.’’

Dan over de functie van teammanager. Heb je zelf gesolliciteerd?

,,Algemeen directeur Edwin van der Sar is een plaatsgenoot van mij. Toen kwam deze functie een keer ter sprake. Maar je moet niet denken dat het ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ is. Uiteindelijk volgen er veel gesprekken en werd ik steeds enthousiaster. Ik ga me bezig houden met de gehele organisatie rond het eerste elftal. Met mijn ervaring als topsporter weet ik wel wat daarbij belangrijk is. Zo heeft Ajax blijkbaar ook gedacht.’’

Je was proftennisser, Davis Cupcaptain en technisch directeur van de tennisbond. Functies waarbij je in de picture staat. Nu ga je vooral achter de schermen werken. Waarom?

,,Ik heb nooit getennist omdat ik zo graag in de belangstelling wilde staan. En dat was bij mijn functies bij de tennisbond ook niet zo. Ik heb het altijd gedaan voor de uitdagingen. En dat is nu weer zo. Ik wilde wel graag in de topsport blijven werken. Dat is toch mijn wereld.’’