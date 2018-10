Te Wierik: Je mag El Khayati ook wel een keer aanpakken

Dat aangever Nasser El Khayati vanavond geen strobreed in de weg gelegd werd bij de 1-0 van Elson Hooi was Te Wierik een doorn in het oog. ,,Leuk dat gepiel wat hij doet, maar je mag hem ook wel een keer aanpakken’’, sprak hij voor de camera van Fox Sports over de creatieve middenvelder. ,,Dat hebben we niet goed gedaan.’’