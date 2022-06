Taylor vastberaden om Gravenberch bij Ajax te doen vergeten: ‘Klaar om plek op middenveld in te nemen’

Ajax is op handtekeningenjacht. Naast die van de voornaamste externe doelwitten Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal, hoopt de club tal van spelers aan boord te houden. Zo moet Jurriën Timber met een topcontract uit handen van Manchester United gehouden worden, is de club in gesprek met de geroutineerde doelman Maarten Stekelenburg en mikt het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar op een nieuw contract voor Kenneth Taylor. ,,Voor mij is het simpel”, steekt de 20-jarige Taylor van wal. ,,Ajax is mijn club. Het liefst blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken.”