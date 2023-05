Tasos Douvikas en Xavi Simons delen topscorerstitel eredivisie: ‘Prachtig, prachtig’

Douvikas is de derde Griek die zich topscorer van Nederland mag noemen, na Nikos Machlas en Georgios Giakoumakis. Hij is de eerste speler die in het shirt van FC Utrecht de meeste doelpunten heeft gemaakt. Douvikas scoorde zondag eenmaal tegen FC Emmen (3-2). De 20-jarige Simons leidde PSV in de uitwedstrijd tegen AZ met twee doelpunten naar de tweede plaats in de eindstand.