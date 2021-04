Tannane uitmuntend, Twente-trio in het rood

RapportcijfersOussama Tannane was hoogstpersoonlijk verantwoordelijke voor de zege van zijn club Vitesse tegen FC Twente en kreeg een 8,5 voor zijn optreden. En ook bij AZ kreeg de doelpuntenmaker die goed was voor de winst van zijn club het hoogste cijfer. Albert Gudmundsson kreeg een 8. Het lag niet aan Heerenveen-middenvelder Joey Veerman dat zijn ploeg verloor van koploper Ajax. Hij kreeg een 7,5.

Oud-international Ola John speelde niet zijn beste wedstrijd tegen FC Emmen en kreeg een 4. Hetzelfde cijfer als het verliezende Twente-trio Luciano Narsingh, Luka Ilic en Queensy Menig.

VVV – FC Groningen 0-1

VVV: Kirschbaum 5,5; Pachonik 5, Gelmi 6 (33. Roemer 7), Da Graca 6,5, Kum 6,5, Dekker 6 (90. John -); Schaefer 5,5, Machach 6 (59. Arias 6), Janssen 5; Van Crooij 5, Giakoumakis 5,5.

FC Groningen: Padt 6; Te Wierik 6, Dammers 6,5, Itakura 6,5, Gudmundsson 6; Matusiwa -, El Messaoudi 6; El Hankouri 7, Suslov 6,5 (79. Dankerlui -), Da Cruz 6 (90. Joosten -); Strand Larsen 5,5 (86. Van Hintum -).

Scheidsrechter: Nijhuis 6.

Man van de wedstrijd: Mo El Hankouri is de laatste maanden uitstekend bezig. Hij werd daarvoor afgelopen week beloond met een nieuw contract. En hij maakte met een vlammend schot de winnende tegen VVV.

FC Twente – Vitesse 1-2

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 6, Dumic 5, Pierie 4,5, Oosterwolde 5,5, Zerrouki 5 (90. Staring -), Bosch 5, Ilic 4 (79. Abass); Narsingh 4 (46. Roemeratoe 6), Danilo 5, Menig 4 (71. Van Leeuwen).

Vitesse: Houwen 6; Doekhi 6,5, Bazoer 7, Rasmussen 7; Dasa 6,5, Tronstad 7,5, Tannane 8,5, Bero 5, Wittek 6,5; Broja 6, Openda 5,5 (85. Vroegh -).

Scheidsrechter Van Boekel: 4.

Man van de wedstrijd: Oussama Tannane benutte twee strafschoppen voor Vitesse en bezorgde zijn team daarmee de overwinning. Hij evenaarde er ook zijn persoonlijke seizoenrecord mee.

Willem II – AZ 0-1

Willem II: Muric 6: Owusu: 5, Van Beek 6, Holmen 6, Köhn 5,5; Spieringhs 5,5 (76. Selahi -), Llonch 5 (46. Saddiki 4,5); Nunnely 5 (76. Köhlert -), Pavlidis 6, Trésor 5, Wriedt 5,5.

AZ: Bizot 7; Svensson7 , Letschert 7 ,Martins Indi 7, Wijndal 7; Midtsjø 7,5 (90. Clasie -), De Wit 6, Koopmeiners -; Gudmunsson 8 (90. Aboukhlal -), Boadu 6 (90. Duin -), Karlsson 6 (82. Reijnders -).

Scheidsrechter Blom: 6,5.

Man van de wedstrijd: Albert Gudmundsson kent een wisselvallig seizoen maar was tegen Willem II goed voor de winnende treffer. Er werd ook nog een treffer van hem geannuleerd.

Sparta – PEC Zwolle 3-2

Sparta: Okoye 7; Abels 6, Beugelsdijk 6, Auassar 6, Pinto 7 (84. Meijers -); Mijnans 6,5 (73. Engels -), Harroui 6, Smeets 6,5 (84. Kharchouch -), L. Duarte 7, Burger 5 (46. D. Duarte 6), Thy 7.

PEC Zwolle: Mous 6; Van Polen 6, Lam 6, Kersten 5,5 (56. Clement 6), Paal 6,5; Nakayama 5, Huiberts 6,5 (76. Drost -), Reijnders 5 (77. Van den Belt -); Misidjan 6, Tedic 6,5, Pherai 5,5.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5.

Man of the match: Lennart Thy is de laatste weken op schot voor Sparta. Met zijn treffers tegen PEC Zwolle draaide hij de wedstrijd volledig om.

Feyenoord – Fortuna Sittard 2-0

Feyenoord: Bijlow 7; Geertruida 6,5, Botteghin 7, Spajic 6, Malacia 6; Toornstra 6, Fer 6 (78. El Bouchataoui -), Diemers 5 (70. Teixeira -); Linssen 6,5, Bozenik 5,5 (70. Baldé -), Berghuis 7.

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Tirpan 6 (85. Van de Buijs -), Angha 5,5, Janssen 5,5, Cox 6 (78. Verlinden -); Tekie 6,5 (78. Moutoussamy -), Flemming 6, Rienstra 6, Seuntjens 5; Hansson 5 (58. Semedo 7), Polter 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Steven Berghuis zette de scoringsdrift die hij liet zien bij Oranje voort bij Feyenoord. Tegen Fortuna Sittard was hij goed voor een assist en een goal.

ADO Den Haag – FC Utrecht 1-4

ADO Den Haag: Fraisl 4,5; Seedorf 4,5 (77. Esajas -), Van Ewijk 4,5, Pinas 4,5, Kemper 6 (82. Familia-Castillo -); Vejinovic 5, Besuijen 5,5, Gomelt 4,5 (46. De Boer 6), Adekanye 5 (46. Pascu 6); Kishna 5,5, Severina 5 (46. Arweiler 6).

FC Utrecht: Oelschlägel 6;Ter Avest 6,5 (75. Van der Maarel -), Benamar 5,5 (82. Bergström -), Janssen 6, Warmerdam 6,5; Maher 7, Van Overeem 7; (75. Gustafson -); Mahi 6 (36. Sylla 6), Ramselaar 6,5 (46. Van de Streek 5,5), Boussaid 7 (75. Dalmau -), Kerk 6,5.

Scheidsrechter Higler: 5.

Man van de wedstrijd: Adam Maher was de beste speler in ook de beste linie van FC Utrecht dat maar weinig moeite had met de thuisploeg. Hij scoorde ook weer eens een doelpunt.

PSV – Heracles 3-0

PSV: Mvogo 7; Dumfries 7, Teze 7, Viergever 6,5, Max 5,5; Boscagli 7 (83. Sangaré -), Rosario 6; Götze 6, Gakpo 5,5 (66. Van Ginkel -); Malen 6,5 (75. Madueke -), Zahavi 5 (75. Ihattaren -).

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 5,5, Rente 5, Pröpper 5,5, Knoester 5,5, Quagliata 5,5 (76. Lunding -); Schoofs 5, Kiomourtzoglou 5 (65. Sierra -), De la Torre 5 (66. Bijleveld -); Vloet 5 (76. Bakis -), Burgzorg 5,5.

Scheidsrechter Van de Kerkhof: 5,5.

Man van de wedstrijd: Boscagli was zondag toch wel de meest opvallende speler aan PSV-zijde. De Monegask kreeg van Roger Schmidt weer eens een plekje op het middenveld. Die keuze pakte goed uit; met zijn passes stond de linkspoot zelfs aan de basis van de overwinning op Heracles.

FC Emmen – RKC 3-1

FC Emmen: Verrips 6; Bijl 5,5, Araujo 6,5, Bakker 7; Cavlan 6,5; Bernadou - (23. Ben Moussa 6).Vlak 6 (85. Veendorp -), Peña 7, Frei 6,5 (85. Laursen -), De Leeuw 6, Adzic 6,5 (78. Gladon -).

RKC: Lamprou 5,5; Bakari 5, Meulensteen 4,5, Touba 5, Quasten 4,5 (62. Lutonda -); Anita 5,5 (62. Augustijns -), Van der Venne 5 (46. Ngonge 5,5), Tahiri 5; Daneels 5, Oosting 5 (62. Sow -), John 4 (46. Azhil 5,5 ).

Scheidsrechter Makkelie: 6,5.

Man of the match: Nu FC Emmen stiekem opklimt op de ranglijst laat ook Sergio Peña zich weer gelden. Tegen RKC was hij goed voor een assist en een treffer.

Heerenveen – Ajax 1-2

Heerenveen: Mulder 7; Floranus 6,5, Van Hecke 5, Bochniewicz - (22. Dresevic 6), Kaib 6 (75. Nygren -); Schöne 6,5, J. Veerman 7,5, Halilovic 5,5 (59. Woudenberg 6), Siem de Jong 5,5; Van Bergen 6,5 (75. Van der Heide -), H. Veerman 4,5.

Ajax: Scherpen 6; Timber 6, Alvarez 5, Martinez 7, Tagliafico 5,5; Rensch 5 (72. Kudus -), Gravenberch 6; Neres 5,5 (71. Antony -), Klaassen 6, Tadic 6; Haller 6 (9o. Brobbey -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man van de wedstrijd: Joey Veerman bleef zijn medespelers voorin maar steekpasses geven van achteruit. Helaas voor hem deden Mitchell van Bergen en Henk Veerman bitter weinig met die steekballen.

