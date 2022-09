Tam AZ begint in Conference League met benauwde zege op Dnipro

Een voorzichtig en berekenend spelend AZ heeft in de eerste groepswedstrijd van de Conference League de volle buit gepakt tegen Dnipro-1 uit Oekraïne (0-1). Gelegenheidsspits Dani de Wit was weer belangrijk met een treffer.

AZ ging in een kletsnat Kosice (Slowakije) waar het ook tijdens de wedstrijd flink regende voorzichtig te werk, beducht om het countergevaar van de Oekraïense tegenstander die - nog foutloos in de eigen competitie - AZ het spel liet maken en achterover leunend wachtte op wat komen ging. Toch kwam het eerste gevaar voor het doel toch echt van Dnipro waar nota bene AZ-verdediger Sam Beukema de bal bijna pardoes in het eigen doel gleed. De eigen inzet van Beukema kwam op de paal naast doelman Hobie Verhulst.

AZ moest het in Slowakije weer doen zonder aanvoerder Bruno Martins Indi, die werd vervangen door de achttienjarige Maxim Dekker. De stoïcijnse jongeling, onlangs verdienstelijk gedebuteerd, had een zware dobber aan de fysiek sterke spits Artem Dovbyk maar bleef meestal overeind.

Dat was een lichtpunt op een avond waar AZ maar niet aan de vorm kon tippen waar het de laatste weken zo succesvol mee is geweest en waarmee het is doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van de Conference League. Zo kende spits Jens Odgaard een moeilijke wedstrijd. Hij verving de lang geblesseerde Vangelis Pavlidis in de punt van de aanval en was de laatste twee duels nog doeltreffend was. De spits raakte in de tweede helft nog wel de lat met een bekeken bal van afstand. Ook zijn aanvalspartners Myron van Brederode en Hakon Evjen konden lange tijd geen potten breken tegen de fysieke sterke verdedigers van Dnipro.

Jens Odgaard in duel met Max Walef.

Odgaard werd in de tweede helft gewisseld waarna Dani de Wit in de punt van de aanval kwam te spelen. Bij de eerste de beste aanval vond de net ingevallen Yukinari Sugawara bij zijn eerste actie van de wedstrijd, De Wit voor het doel waarna de Noord-Hollander scoorde. Dit betekende voor hem al de zevende treffer van het seizoen in elf wedstrijden, waardoor zijn wens om effectiever te worden nu al is uitgekomen.

AZ kwam na de treffer van De Wit niet meer in de problemen, al drong Dnipro nog wel aan. De weer van een blessure herstelde Riechedly Bazoer maakte in de slotfase van het duel weer enkele minuten. Met hem erbij heeft trainer Pascal Jansen er weer een optie bij voor het middenveld.

Dani de Wit of AZ viert de 0-1 met Myron van Brederode.

De Alkmaarders pakken zondag de draad in de competitie weer tegen FC Twente, vorig seizoen nog een naaste concurrent om de vierde plaats. Voorlopig heeft AZ één punt meer dan de Tukkers. In de Conference League zijn Apollon Limassol en FC Vaduz de andere tegenstanders. Volgende week donderdag is FC Vaduz de volgende opponent voor de ploeg van trainer Pascal Jansen in het eigen AFAS Stadion.

