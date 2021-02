Tagliafico komende weken met Davids-look: ‘Ik hoef er niet knapper op te worden’

Tagliafico wordt door zijn teamgenoten al vergeleken met Edgar Davids. ,,Mijn bril is iets groter dan die van hem. Het staat me niet echt goed, maar ik hoef er niet knapper van te worden. Het moet bescherming bieden", zegt Tagliafico tegen Ajax TV. De Argentijnse linksback liep twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1) zijn oogblessure op en ontbrak daardoor drie dagen later in de uitwedstrijd bij AZ. Afgelopen zondag kwam Ajax door de sneeuw niet in actie tegen FC Utrecht, maar woensdagavond gaat de kwartfinale van de beker tegen PSV wel gewoon door in de Johan Cruijff Arena. ,,Het herstel is heel snel gegaan. Mijn zicht is nog perfect. Ik moet alleen voorzichtig zijn en mijn oog beschermen. Als het goed is draag ik mijn bril maar een paar weken.”