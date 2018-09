Tadic: We hebben PSV de doelpunten cadeau gegeven

,,We moeten dit analyseren en de lessen trekken", zei Tadic bij Fox Sports, die niet goed onder woorden kon brengen waar het vandaag fout ging bij Ajax. ,,We hebben de goals gewoon cadeau gedaan. We wisten hoe PSV wilde spelen: lange ballen op Luuk de Jong en de tweede bal winnen."



Door het ontbreken van De Ligt stonden Daley Blind en Frenkie de Jong, net als tegen AEK Athene, in het hart van de defensie. Over die keuze: ,,We hebben bij Ajax alleen maar spelers die goed kunnen voetballen. We moeten hier onze les uit trekken. De titelstrijd is nog niet over. PSV heeft een paar keer in de negentigste minuut gewonnen en het seizoen is nog lang."