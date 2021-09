Tadic, Mazraoui en Gakpo de uitblinkers, vier onvoldoendes in Groningen

Rapportcijfers speelronde 6Wie waren de uitblinkers in de midweekse zesde speelronde in de eredivisie? En welke spelers vielen de afgelopen drie avonden juist flink tegen? Bekijk hier alle rapportcijfers voor de spelers die minimaal een halfuur in actie kwamen.

Dusan Tadic was dinsdagavond met een goal en twee assists weer belangrijk voor Ajax en kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard. De aanvoerder van koploper Ajax kreeg daarmee het hoogste cijfer van de doordeweekse speelronde. Zijn ploeggenoot Noussair Mazraoui is ook uitstekend aan het seizoen beginnen en kreeg een 7,5. Cody Gakpo scoorde en mocht de hele wedstrijd blijven staan van zijn trainer Roger Schmidt. Hij kreeg ook een 7,5.



Zware onvoldoendes werden vooral uitgedeeld bij de matige wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse, waar Mike te Wierik en Daniël van Kaam de rode kaart kregen en beoordeeld werden met een 4. Dat cijfer kregen ook hun opponenten van Vitesse, de aanvallers Nikolai Frederiksen en Loïs Openda.

RKC – Willem II 1-2

RKC: Vaessen 5; Gaari 5, Meulensteen 6, Touba 5,5, Büttner 6,5 (48. Adewoye 4,5); Azhil 5,5 (83. El Bouchatoui -), Bel Hassani 5 (64. Daneels -), Anita 5,5; Odgaard 5, Kramer 5, Bakari 6



Willem II: Wellenreuther 7; Roemeratoe 6,5, Heerkens 6,5, Jenssen 6, Köhn 7; Llonch 6,5, Saglam 6 (81. Bergström -), Saddiki 5; Nunnely 6,5 (72. Kabangu -), Wriedt 7 (81. Meerveld -), Köhlert 7,5 (72. Svensson -)

Scheidsrechter: Higler 6,5

Man of the match: Tijdens de flitsende seizoensstart van Willem II was Mats Köhlert nog een wat anonieme speler, maar de Duitser onderscheidde zich tegen RKC voor het eerst. Hij scoorde bovendien voor het eerste sinds februari 2020 in de eredivisie.

Fortuna Sittard – Ajax 0-5

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan - (8. Baghdadi 6), Angha 5,5, Janssen 5,5, Cox 5 (81. Lonwijk-); Hansson 4,5 (81. Noslin -), Rienstra 5,5 (81. Musaba -), Tekhie 4,5, Duarte 5; Seuntjens 6, Sambou 5 (72. Lake -)

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 7,5, Schuurs 6,5, Martinez 6,5 (65. Tagliafico -), Blind 6,5; Alvarez 7, Gravenberch 6,5 (75. Taylor); Antony 6,5, Berghuis 6,5 (46. Kudus 6,5), Tadic 8 (81. Danilo -); Haller 6 (65. Daramy -)

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Dusan Tadic was tegen Fortuna Sittard goed voor een goal en twee assists. De Ajax-captain kan inmiddels waanzinnige cijfers overleggen. Hij noteerde in 99 eredivisiewedstrijden voor Ajax al 106 directe bijdragen aan goals. 58 keer scoorde hij zelf en 48 keer was hij de aangever.

Go Ahead Eagles – PSV 1-2

Go Ahead Eagles: Hahn 6; Lucassen 6,5, Nauber 7,5, Kramer 7, Kuipers 6,5; Brouwers 7, Rommens 6,5 (90. Bourhane -); Cordoba 7,5 (60. Berden 6), Botos 6,5 (81. Deijl -), Oratmangoen 6,5 (60. Heil 6,5); Cardona 6,5 (60. Lidberg 6).

PSV: Drommel 6 Mwene 5,5 Ramalho 6 Boscagli 5,5 Max 5 (46. Teze 5,5) Van Ginkel 6 Thomas 5 (66. Pröpper -), Doan 5 (64. Vinícius -), Gakpo 7,5, Madueke 5,5 (69. Vertessen -), Zahavi 5 (46. Obispo 5.5)

Scheidsrechter: Nijhuis 7

Man of the match: Afgelopen weekend werd Cody Gakpo nog vroegtijdig naar de kant gehaald door zijn trainer Roger Schmidt. Tegen Go Ahead Eagles mocht bij de hele wedstrijd blijven staan. Hij maakt ook nog eens de fraaie openingstreffer.

NEC - FC Utrecht 0-3

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 5, Márquez 5, Odenthal 5, El Karouani 5; Barreto 5, Schöne 5 (73. Bruijn -), Duelund 5 (48. Mattsson 5); Tavsan 5 (74. Vet -), Akman 5 (81. Romeny -), Okita 6.

FC Utrecht: Paes 6,5; Ter Avest 6,5, Van der Hoorn 6,5, Van der Maarel 6,5 (83. Janssen -), Warmerdam 6,5; Maher 6,5, Ramselaar 7,5 (83. Balk -), Van Overeem 6; Sylla 5,5, Douvikas 7 (77. Mahi -), Boussaid 5,5 (68. Van de Streek -)

Scheidsrechter: Nagtegaal 6

Man of the match: Bart Ramselaar speelde tegen NEC weer eens op zijn favoriete positie op het middenveld en dat was te zien. De drievoudig international was direct twee keer trefzeker.

FC Groningen – Vitesse 0-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Te Wierik 4, Dammers 6, Kasanwirjo 6, Van Hintum 5 (90. Dankerlui); Van Kaam 4, Suslov 6 (90. Abraham -), El Hankouri 6; Irandust 5 (46. Sverko 5), Ngonge 5 (74. De Leeuw -), Strand Larsen 5 (75. Postema -)

Vitesse: Schubert 6; Hajek 6, Bazoer 6 (90. Oroz -), Rasmussen 6; Dasa 5,5, Bero 5,5 (63. Vroegh -), Gboho 6,5 (80. Huisman -), Tronstad 6 (46. Tannane 5), Wittek 5; Frederiksen 4, Openda 4 (81. Darfalou -)

Scheidsrechter: Lindhout 5

Man of the match: In het matige duel tussen FC Groningen en Vitesse werd de Fransman Yann Gboho de matchwinner doordat hij de enige goal van de wedstrijd maakte. Hij was bovendien de enige speler op het veld die wel een respectabel niveau haalde.

Feyenoord – Heerenveen 3-1

Feyenoord: Bijlow 7; Pedersen 7 (65. Geertruida -), Trauner 6, Senesi 6, Malacia 6,5; Toornstra 6, Til 6,5, Kökçü 6,5; Sinisterra 6, Linssen 7 (86. Aursnes -), Jahanbakhsh 6 (81. Dessers -)

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6,5, Van Beek 6,5, Dresevic 6, Woudenberg 5,5; Halilovic 6 (81. Van der Heide -), De Jong 6 (75. Nygren -), J. Veerman 7, Madsen 5; Musaba 7 (75. Stevanovic -), H. Veerman 6

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: Bryan Linssen moest tegen PSV nog op de bank beginnen, maar hij maakte als eerste spits een bijzonder fraaie treffer met de hak. Dat was ook nog eens zijn honderdste treffer in de eredivisie.

PEC Zwolle – Sparta 1-1

PEC Zwolle: Lamprou 7; Pabai 6,5 (88. Paal -), Van Polen 5,5, Voet 5,5, Nakayama 6; Strieder 5,5 (46. Reijnders 5,5), Van den Belt 5,5, Kastaneer 6,5 (72. Landu -), Huiberts 6,5; Redan 6 (72. Fernandes -), Tedic 6,5

Sparta: Okoye 6, Abels 6, Vriends 6, Heylen 5,5, Meijers 5,5, Mijnans 6 (46. Emegha 6), Osman 5,5 (69. Goudmijn -), Smeets 6, Auassar 6, Van Crooy 5,5, Thy 5,5 (85. Engels)

Scheidsrechter: Pérez 6

Man of the match: Kostas Lamprou kreeg in de eerste wedstrijden van het seizoen behoorlijk wat kritiek te voortduren, maar tegen Sparta speelde hij een belangrijke rol in het behalen van het eerste punt van zijn club PEC Zwolle.

Cambuur – Heracles 2-1

Cambuur: Stevens 7; Schmidt 6 (78. Ter Heide -), Mac-Intosch 6, Van der Meer 6,5, Bangura 6; Jacobs 6,5 (63. Paulissen -), Hoedemakers 7, Maulun 6,5; Breij 6,5 (86. Kiss -), Boere 6, Kallon 6,5

Heracles: Blaswich 5; Fadiga 5, Rente 5 (76. Les -), Knoester 5, Quagliata 5; Schoofs 5,5, Vloet 6, De La Torre 5,5; Basacikoglu 4,5 (70. Azzaoui -), Sierhuis 6 (60. Bakis 5), Burgzorg 5 (70. Amissi -)

Scheidsrechter: Bos 6

Man of the match: Zijn eerste eredivisiegoal was een fraaie. Mees Hoedemakers blijkt ook op het hoogste niveau een zeer bruikbare kracht voor Cambuur.

FC Twente – AZ 3-1

FC Twente: Unnerstall 6,5; Troupée 6, Hilgers 6,5 (89. Dumic -), Pröpper 6, Sadilek 6,5; Brama 6, Zerrouki 6 (82. Bosch -), Vlap 6 (72. Oosterwolde -); Rots 6 (72. Misidjan -), Van Wolfswinkel 6 (46. Ugalde), Limnios 6.

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6, Martins Indi 6, Letschert (23. Hatzidiakos 6), Wijndal 6 (75. Oosting -), Midtsjø 6, Reijnders 6 (46. Aboukhal 6), De Wit 5,5 (69. Evjen -); Gudmundsson 6, Pavlidis 6 (75. Duin -), Karlsson 6,5.

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Lars Unnerstall is de rots in de branding voor FC Twente, dat dit seizoen aan een opmars bezig is. De Duitse doelman is al vanaf het begin van het seizoen in topvorm.

