Tadic krijgt zeldzame 10 van L’Équipe en schaart zich in illuster rijtje

,,Hij was al goed in de eerste wedstrijd en speelde nu perfect. Dit zal hem zeer veel roem opleveren. Twee assists en een subliem derde doelpunt en dan ook nog acties zoals de pirouette waarmee hij bij Casemiro wegdraaide'', luidt de lofzang in L'Équipe. Der krant had eerder onder meer tienen over voor de Pool Robert Lewandowski, die als speler van Borussia Dortmund in 2014 liefst vier keer scoorde tegen Real Madrid en voor de Braziliaan Neymar die vorig seizoen voor Paris Saint-Germain vier doelpunten maakte tegen Dijon.



De Argentijn Lionel Messi is tot nu toe de enige speler die twee keer een 10 haalde: in 2010 met Barcelona in de Champions League tegen Arsenal (4-1) en twee jaar later in dezelfde competitie tegen Bayer Leverkusen (7-1).