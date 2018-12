Tadic: Ik was vroeger fan van Ajax én Real Madrid

Hoe het komt dat hij vroeger een voorkeur had voor Real? ,,Mijn landgenoot Predrag Mijatovic speelde voor Real. Hij maakte nog de enige treffer tegen Juventus in de Champions League-finale van 1998 hier in de Arena. Toen was ik tien jaar. Ik heb die beelden daarna nog heel vaak teruggezien.’’



De wedstrijden die Ajax tegen Bayern München speelde, moeten de Amsterdammer het vertrouwen geven dat alles mogelijk is, vindt Tadic. ,,Het gaat heel, heel zwaar worden. Dat wisten we vooraf al. Maar het is vooral iets om naar uit te kijken. Meten met de besten.’’