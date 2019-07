Tadic blijft tot 2026 bij Ajax

Het huidige contract van de aanvaller liep nog tot 30 juni 2022. De nieuwe verbintenis is dus met één jaar verlengd, tot en met 30 juni 2023. Hij zal zich op sportcomplex De Toekomst ten minste tot medio 2026 gaan richten op het trainersvak, zo meldt Ajax. De exacte invulling daarvan wordt later bepaald.

Tadic kwam een jaar geleden over van Southampton. In zijn eerste jaar in Amsterdam had hij met 28 goals - een aantal waarmee hij samen met Luuk de Jong topscorer van de eredivisie werd - een groot aandeel in het veroveren van de landstitel.