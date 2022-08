Swingend PEC Zwolle heeft op bezoek in Venlo geen kind aan tien man VVV

Al vroeg in eerste helft kreeg VVV-trainer Rick Kruys de eerste klap te verwerken. Sem Dirks moest in de 12de minuut geblesseerd het veld verlaten. Zijn vervanger, Jens Jacobs, veroorzaakte tien minuten later een penalty voor de PEC na een onnodige overtreding. Bram van Polen verzilverde de gouden kans vanaf de stip.

Weer tien minuten later mistte dezelfde invaller volledig de bal en schoffelde hij grof Jordy Tutuarima onderuit. Het betekende zijn tweede gele kaart. Nog even bleef VVV vervolgens in de wedstrijd, maar de mokerslag kwam in de laatste minuut van de tweede helft. Luis Gorlich verdubbelde de voorsprong voor PEC in de 49ste minuut.

In de tweede helft was het diezelfde verdediger die de derde van de uitploeg in het net werkte. Vlak voor tijd bepaalde invaller Gabi Caschili die de eindstand op 0-4 bepaalde. PEC Zwolle staat nu net als FC Eindhoven en Roda JC op drie overwinningen uit drie duels. Morgenavond kunnen Heracles Almelo en Jong AZ zich nog bij dat rijtje voegen.

