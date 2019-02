Sven van Beek, topscorer in eigen doel: ‘Wat moet ik dan doen?’

Buijs na zege op Feyenoord: ‘Dit smaakt echt heel lekker’

17:12 FC Groningen behaalde de eerste overwinning op Feyenoord (1-0) in de eredivisie sinds oktober 2011. ,,En het was dik verdiend,” glunderde trainer Danny Buijs, zelf oud-speler van de Rotterdamse ploeg. ,,Dit smaakt echt heel lekker, al liepen we in de slotfase wel op ons tandvlees. We hadden die tweede treffer moeten maken. De kansen hebben we ervoor gehad.’'