Sven van Beek debuteert bij Heerenveen met verlies, Go Ahead houdt Vitesse op gelijkspel

De Pool Pawel Bochniewicz maakte gelijk, eveneens met het hoofd. De winnende treffer kon de verdienste van Jørgen Strand Larsen worden genoemd, al leek de bal via een speler van Heerenveen in het doel te verdwijnen.

NAC Breda bezorgt Sparta eerste nederlaag

Sparta Rotterdam heeft voor het eerst in de voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen een wedstrijd verloren. Het elftal van trainer Henk Fraser verloor van NAC Breda, dat er vorig seizoen net niet in slaagde naar de Eredivisie te promoveren. Op Het Kasteel werd het 1-2.

De eindstand was bij rust al bereikt. Ralf Seuntjens opende uit een hoekschop de score voor NAC. Via Kaj de Rooij liepen de Bredanaren, getraind door Edwin de Graaf, verder uit. Tom Beugelsdijk scoorde uit een vrije trap tegen namens Sparta.

RKC verslaat Roda JC in eerste oefenduel

Go Ahead Eagles houdt Vitesse op gelijkspel

Go Ahead Eagles heeft vrijdag in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld tegen Vitesse. In Terwolde, waar Go Ahead op trainingskamp is, werd het 1-1.